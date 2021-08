„Häfft“-Schulstarter-Sets zu gewinnen

In Kooperation mit dem Häfft-Verlag (Berlin) verlosen die FN sechs Schulstarter-Sets für ABC-Schützen: Zu gewinnen gibt es jeweils ein „Endlich Schulkind“-Freundbuch, einen Schuljahreswandplaner sowie coole „Häfft“-Sticker und einen „häfftigen Stundenplan“. In dem Eintragealbum (rosa oder hellblau) rund um den ersten Schultag und das erste Jahr als Schulkind finden sich starke Anregungen, um schöne Erinnerungen zu schaffen und sich kreativ auszutoben. Die aufregende Zeit der ersten Schritte in der Schule ist eine Feier wert, und das Einschulungsalbum von den Lernfreunden macht den Übergang ins Schülerdasein zu einem fröhlichen Erlebnis, an das man immer wieder gerne zurückdenkt. Durch vielfältige kreative Methoden wie Einkleben, Malen und Ankreuzen können selbst Erstklässler das Album schon ganz alleine ausfüllen. Wie war der erste Schultag und was hat man jeden Tag in der Pausenbox? Was macht in der Pause am meisten Spaß und mit wem teilt man den Sitzplatz? Das Album dreht sich um die Themen, die das Kind wirklich beschäftigen und regt zu positiven Reflexion auf den Schulalltag an. Bild: Häfft

