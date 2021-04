Gut versteckt

Liebe Freunde, freut ihr euch auch schon so sehr auf Ostern wie ich? Seit Tagen schon betrachte ich unser Haus und den Garten drum herum mit ganz anderen Augen als sonst – überall sehe ich potenzielle Verstecke, in denen in den kommenden Tagen sicherlich bunte Eier liegen werden. Wenn es nicht regnet, können wir – also meine Familie und ich – die Suche sogar nach draußen ausweiten. Das wird super! Meine Eiersuche werde ich allerdings ohne meine Freunde machen müssen. Ihr wisst ja, warum.

AdUnit urban-intext1

Dennoch: Ich wünsche euch ein paar schöne Ostertage bei hoffentlich tollem Wetter. Und zur Belohnung für euren Eifer in den zurückliegenden Tage und Wochen gibt es heute gleich zwei kunterbunte Kinderseiten!