Grau und langweilig, so sehen viele Hochhäuser aus. Gleich viel schöner werden sie, wenn an ihnen grüne Pflanzen ranken. In Frankfurt am Main in Hessen wird gerade ein etwa 100 Meter hoher Wohnturm gebaut, an dem am Ende Tausende von Pflanzen wachsen sollen.

Angebracht werden sie entlang von dünnen Streifen an der Fassade. Zwei der Grünstreifen waren am Dienstag bereits fertig. Wenn das Hochhaus zu Ende gebaut ist, hat es 28 Stockwerke mit Luxus-Wohnungen auf den Etagen.