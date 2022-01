Am 28. Januar 2022 jährt sich der Todestag der Kinderbuchautorin Astrid Lindgren zum 20. Mal. Ihre erste große fantastische Erzählung „Mio, mein Mio“ wurde vom schwedischen Illustrator Johan Egerkrans mit 23 ausdrucksstarken ganzseitigen und vielen weiteren kleineren Bildern neu illustriert – erstmals in Farbe. Die Neuausgabe mit 144 Seiten erschien am 8. Januar 2022 im Verlag Friedrich Oetinger. Seine ausdrucksstarken, künstlerischen Bilder unterstreichen die märchenhafte Atmosphäre des Textes. In „Mio, mein Mio“ erzählt Astrid Lindgren von der Sehnsucht nach elterlicher Liebe, nach Geborgenheit und Anerkennung, von Einsamkeit, vom Kampf Gut gegen Böse und der Macht der Liebe: Niemals hat der Waisenjunge Bosse geglaubt, dass sein Vater ein Nichtsnutz war, auch wenn seine Pflegemutter das immer behauptet hat. Als er auf geheimnisvolle Weise ins „Land der Ferne“ gelangt, trifft er dort seinen Vater, der König ist. Aus Bosse wird Prinz Mio, und bald findet er im Jungen Jum-Jum einen echten Freund. Doch das Land wird bedroht vom bösen Ritter Kato. Dieser ist so böse, dass die Vögel verstummen, die Blumen verwelken und die Sonne aufhört zu scheinen, wenn man nur seinen Namen sagt. Sein Herz ist aus Stein, und er hält viele Kinder in seiner schrecklichen Burg gefangen. Es ist an Mio und Jum-Jum, den schrecklichen Kampf gegen ihn aufzunehmen und das Königreich zu erlösen... „Mio, mein Mio“ erschien erstmals 1954 und wurde 1956 mit einer Prämie des Deutschen Jugendliteraturpreises ausgezeichnet.

