Getüpfelt und gestreift

Liebe Kinder, die Zeit vor Ostern kann ganz schön stressig sein. Zumindest dann, wenn man eine Freundin hat, die ständig Eier färben will. Als Ostergeschenk für Freunde und Familie. Eigentlich ja eine schöne Idee – wenn meine Freundin nur nicht so viele verschiedene Einfälle hätte. Gerade sind die Wachs-Eier dran: Dabei wird mit einer Kerze Wachs auf das Ei getupft und dieses gefärbt. Wird das Wachs später abgerieben, bleiben weiße Tupfen zurück. Den Gummi-Trick wollen wir auch noch ausprobieren. Die Gummibänder werden dabei so um das Ei gespannt, dass sie sich teils überkreuzen. Wenn das Ei dann gefärbt ist und die Gummis entfernt wurden, ist das Ei richtig toll gestreift. Auch mit Pflanzen will meine Freundin noch färben, um besonders schöne Farben zu bekommen. Ich sag’s ja: Eierfärben kann stressig sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1