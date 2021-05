Gegen Zigaretten-Müll

Jeder weiß das: Zigaretten zu rauchen, ist schlecht für die Gesundheit. Es kann aber zusätzlich auch noch der Umwelt schaden! Denn häufig werden die Zigaretten-Stummel nach dem Rauchen einfach auf den Boden geworfen. In den Stummeln stecken jedoch Gifte. Sie können in Seen oder Flüsse gelangen. Das schadet etwa Fischen.

Deshalb gibt es Gruppen, die sich für einen anderen Umgang mit den Zigaretten einsetzen. In der Stadt Amberg etwa hat Karin Meixner-Nentwig die Gruppe «Kippenjäger» gegründet. Sie haben in der Stadt Sammelkästen für die Zigaretten-Abfälle aufgestellt. Die Stummel darin landen nicht mehr auf der Straße und auch nicht im Restmüll. Stattdessen werden sie wiederverwertet.

Man kann zum Beispiel Sammeleimer für neue Zigaretten daraus machen. Oder daraus Energie gewinnen, sagt Mario Merella. Er hat in Köln einen Verein gegründet, um etwas gegen den Zigaretten-Müll zu tun. «Keine Kippe soll mehr die Umwelt verschmutzen», sagt er.