Geballte Spatzenpower

Der liebevoll animierte Familienfilm „Überflieger – Das Geheimnis des großen Juwels“ wird am 23. März in den deutschen Kinos starten – unter anderem in Bad Mergentheim, Marktheidenfeld und Würzburg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Begeisterung gleichermaßen bei Groß und Klein

Richard, sein Storchenbruder Max, die Zwergeule Olga und der Entertainer-Wellensittich Kiki haben schon bei ihrem ersten Leinwand-Auftritt in „Überflieger – Kleine Vögel, großes Geklapper“ Groß und Klein gleichermaßen begeistert. Beflügelt vom internationalen Erfolg des ersten Films, gibt es jetzt ein neues Abenteuer, das die Zuschauer garantiert ins Schwärmen bringen wird. Alte und neue Freunde begleiten Spatz Richard durch sein neues großes Abenteuer – und jede Menge schräge und dennoch liebenswerte Vögel mit großartigen Persönlichkeiten sorgen für beste Unterhaltung. Das Hauptthema des Films ist Teamwork, aber auch ernstere Themen wie die Suche nach Individualität und Akzeptanz sowie Unterdrückung werden angesprochen. Der neue Kinofilm erzählt davon, wie zwei willensstarke Individuen lernen, ihre eigenen Egos beiseitezustellen, während sie sich auf die Suche machen, um zu erfahren, wer sie wirklich sind und wo ihr Platz in dieser Welt ist. Unter der Regie von Mette Tange und Benjamin Quabeck flattert ein rasanter Animationsspaß in die Kinos, bei dem die Federn fliegen.

Richard schwirrt in ein turbulentes Abenteuer

Richard, der vorwitzige Jungspatz, der von einer Storchenfamilie adoptiert wurde, genießt die Überwinterung im nördlichen Afrika – doch nun wird es Zeit für die Heimreise und die Ernennung eines Leitstorch-Lehrlings, der den Schwarm anführt. Richard ist absolut siegessicher, doch als nicht er selbst, sondern sein Storchenbruder Max auserwählt wird, schwirrt Richard beleidigt ab und gerät dabei zunächst auf sich allein gestellt in ein turbulentes Abenteuer: Die junge Spätzin Samia und ihre Horde befinden sich in den Fängen des tyrannischen und eitlen Pfaus Zamano. Sie können ihre Freiheit erst zurückerlangen, wenn sie ein Rätsel lösen und das große Juwel für Zamano finden. Um Samia zu helfen, muss Richard lernen, was es bedeutet ein Team zu sein und seinen Freunden zu vertrauen, keine leichte Aufgabe, aber gemeinsam schafft man alles.

Mehr zum Thema Kino «Fack ju Göhte»-Figur Chantal bekommt eigenen Film Mehr erfahren US-Schauspielerin Quinta Brunson findet Filmpreise zuhause «widerwärtig» Mehr erfahren Bundesnaturschutzgesetz Beim Heckenschnitt gibt es jetzt Einschränkungen Mehr erfahren

„Überflieger – Das Geheimnis des großen Juwels“ ist eine Produktion von Knudsen Pictures, in Ko-Produktion mit Walking the Dog und Den Siste Skilling sowie BNP Paribas Fortis Film Finance, Mediefondet Zefyr, Norddeutscher Rundfunk, Magellan Films und Senator Film Produktion. In Zusammenarbeit mit Nordisk Film Shortcut Oslo & Indie Sales und mit der Unterstützung durch den Deutschen Filmförderfonds, die Filmförderungsanstalt, Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Kuratorium junger deutscher Film, Mitteldeutsche Medienförderung, Medienboard Berlin-Brandenburg, The Tax Shelter of the Belgian Government, Screen Flanders, Screen Brussels, Flanders Audiovisual Fund, Berrymark NV, Norwegian Film Institute und Creative Europe.