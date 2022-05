Für die beste Mama

Hallo ihr Lieben. Wie jedes Jahr am zweiten Sonntag im sogenannten Wonnemonat Mai ist morgen Muttertag. Der Tag, an dem kleine und große Kinder sich bei ihrer Mutter für all die Liebe, Unterstützung und Zuwendung erkenntlich zeigen und ihr ihre Anerkennung und Gefühle auf besondere Weise zeigen. Habt ihr denn schon eine Idee, womit ihr eurer Mama eine Freude machen könnt? Wenn nicht, hier noch ein paar Last-Minute-Tipps: ein gemeinsamer Ausflug, ein Parfum, ein Gedicht oder ein Fotogeschenk. Blumen und Selbstgebasteltes gehen natürlich auch immer – Hauptsache es kommt von Herzen und zaubert eurer Mama ein Lächeln ins Gesicht :-)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1