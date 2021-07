Frucht am Stiel

Die Ananas schmeckt saftig und süß. Ihr Fruchtfleisch ist leuchtend gelb. Ihre Oberfläche erinnert manche Leute an einen Tannenzapfen und ihre grünen Laubblätter an eine Palme.

Die Pflanze wächst auf trockenen Böden. Dabei erhebt sich die Ananasfrucht an einem langen Stiel aus der Pflanze. Rundherum ist sie umgeben von rund einem Meter langen, stacheligen Blättern. Mit ihnen fängt sie Regenwasser auf.

Ursprünglich stammen Ananas aus Süd- und Mittelamerika. Sie gedeihen aber auch gut in warmen, tropischen Ländern, beispielsweise in Bangladesch in Asien. Dort ist gerade Erntezeit.

Sollen die Früchte per Schiff nach Europa geliefert werden, sind bei der Ernte in der Regel erst halbreif. Sie reifen dann beim Transport in den Kühlcontainern nach. Werden die Ananas hingegen in Dosen verpackt, verwendet man reife Früchte.

