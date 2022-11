Freund der Königin

Ein Paddington-Bär liegt auf einem Stuhl neben einem Schirm mit dem Union Jack, während die Menschen gegenüber dem Palace of Westminster darauf warten, als Erste in der Schlange zu stehen, um sich von Königin Elizabeth II. zu verabschieden. Mehr als 1000 Paddington-Stofftiere, die zu Ehren von Königin Elizabeth II. in den königlichen Residenzen zurückgelassen wurden, sollen an eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet werden. +++ dpa-Bildfunk +++

