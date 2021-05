Freiheitsstatue chillt im Park

Die Freiheitsstatue hat es sich in einem Park gemütlich gemacht. Sie liegt im Gras und stützt ihren Kopf mit der Hand ab. Aber wie ist die berühmte Statue aus dem Land USA dorthin gekommen? Eigentlich steht sie doch im Hafen von New York und hält eine Fackel in die Höhe.

Nein, die Statue ist natürlich nicht durch die Stadt spaziert und hat sich in den Park gelegt. Es handelt sich um eine zweite Freiheitsstatue. Sie soll für etwa ein Jahr in einem Park von New York zu sehen sein.

Der Künstler Zaq Landsberg hat die Statue erschaffen. Obwohl sie mehr als sieben Meter lang sein soll, ist sie deutlich kleiner als das Original. Allein die Figur auf dem Sockel der echten Freiheitsstatue ist 46 Meter hoch.