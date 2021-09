FN verlosen drei Hörspiel-CDs

In der neuen Hörspiel-Doppelfolge „Conni kümmert sich um die Umwelt/Conni entdeckt Bücher“ (Universal Music Family Entertainment/Karussell) geht es darum, dass Kinder sich für etwas stark machen und Umweltbewusstsein erlernen oder eine Leidenschaft entwickeln können, auch wenn sie noch die liebevolle Unterstützung Erwachsener brauchen.

In der Hörspielfolge „Conni kümmert sich um die Umwelt“ erzählt die Autorin Liane Schneider von Conni und ihren Kindergartenfreunden, die nach dem Jahreswechsel überall Müll auf den Straßen entdecken. Die Kinder sind empört. Gemeinsam sammeln sie nicht nur Müll ein, sondern erfahren auch alles Wichtige zur Mülltrennung. Bei den Naturschutzwochen der Stadt gewinnen sie zwar nicht den Hauptpreis, doch die Mini-Müll-Superhelden entdecken eine Ente, deren Schnabel in einem Plastikring gefangen ist. Mit Hilfe des herbeigerufenen Nabu kann sie befreit werden. Ihr Engagement für die Umwelt hat sich gelohnt und sie begreifen, wie wichtig es ist, Natur und Tiere zu schützen. In der zweiten Geschichte „Conni entdeckt die Bücher“, bekommt Conni von ihrer Oma das frühere Lieblingsbuch ihrer Mama geschenkt. Ihr Papa liest ihr die Geschichten jeden Abend unermüdlich vor. Dann ist das Buch plötzlich verschwunden! Conni wünscht es sich so sehr zurück, dass ihre Mama das Buch für sie noch einmal kaufen möchte – leider ist es vergriffen und Conni darf sich ein anderes Buch aussuchen. Die neuen Ponygeschichten sind auch bald „leer gelesen“. Conni liegt Mama wieder in den Ohren und will jetzt ganz viele neue Bücher! Gemeinsam gehen sie in die Stadtbücherei und Conni bekommt einen Ausweis. Nun darf sie sich jeden Monat neue Bücher ausleihen und ihre neue Leidenschaft ausleben.