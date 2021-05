FN verlosen drei Hörspiel-CDs

Universal Music Family Entertainment/Karussell hat ein neues Hörspiel aus der Hummel-Welt veröffentlicht: „Die kleine Hummel Bommel und die Zeit“ basiert auf den Bilderbuch- und Vorlesegeschichten aus der Reihe „Die kleine Hummel Bommel“ (arsEdition, München).

Die Geschichten der Autorinnen Britta Sabbag und Maite Kelly richten sich an Kindergartenkinder, die wie Hummel Bommel Fragen an das Leben und ihr Umfeld haben. Dabei kommen auch die ersten tiefgründigen Themen auf und Bommel fragt sich, was ist Glück, was ist Zeit oder was ist Liebe?

Die kleine Hummel Bommel sucht Antworten und findet sie in ihrem kleinen Insektendorf oder draußen in der Welt. Die Autorinnen haben für die Geschichten eine einfache und gleichsam poetische Sprache gefunden, die auch Erwachsene berührt und begeistert. Die wundervollen Buch-Illustrationen stammen aus der Feder von Joëlle Tourlonias und sind ein echter Augenschmaus. Kein Wunder, dass „Die kleine Hummel Bommel“-Bücher längst zu Bestsellern geworden sind.

Für die Hörspiele haben Britta Sabbag als „Mama Hummel“ und Maite Kelly als „Marie Marienkäfer“ Hauptrollen übernommen. Die Künstlerin und Popstar Maite Kelly hat eigens für die Hörspiele Musik komponiert und eingesungen: Mit dabei sind die Songs „Liebe ist Liebe“, „Denk daran, wer Du bist“, „Zeit ist jetzt“ und der Titelsong „Du bist Du“ (Texte von Britta Sabbag und Maite Kelly), die die Hörspiele zu einem besonderen Hörvergnügen für Klein und Groß machen.

„Die kleine Hummel Bommel und die Zeit“: Hummel Bommel und ihre Eltern warten auf Oma Hummel am Bahnhof. Doch der Bummelzug hat wieder einmal Verspätung. Ungeduldig fragt sich Bommel, warum die Zeit manchmal schnell und ein anderes Mal langsam vergeht. Um sich die Zeit zu vertreiben, schaut sich die kleine Hummel am Bahnhof um und trifft auf andere Insekten, die versuchen Antworten auf Hummel Bommels Frage zu geben. Emil Einstein schlägt Bommel vor, aus dem lästigen Warten einfach eine sinnvolle Pause zu machen. Denn: Zeit ist kostbar – das sagt die Eintagsfliege. Oma Hummel meint, dass man Zeit zwar nicht festhalten kann, dass es aber Momente in unserem Leben gibt, die wir für immer im Herzen bewahren. Bommel weiß nun: Zeit ist etwas sehr Wertvolles, es kommt darauf an, was man aus ihr macht und mit wem man sie verbringt.