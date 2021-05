Feiern, trauern, weiterspielen

Die einen feiern und jubeln nach einem Fußballspiel, die anderen sind enttäuscht. So war es auch beim DFB-Pokalfinale am Donnerstagabend in Berlin. Die Fußballer von Borussia Dortmund gewannen 4:1 gegen RB Leipzig.

«Das war ein unglaublicher Moment», sagte BVB-Kapitän Marco Reus. Für Leipzig war es traurig. Das Team hat zum zweiten Mal in drei Jahren das DFB-Pokalfinale verloren.

Doch egal ob Gewinner oder Verlierer, beide Mannschaften stehen am Sonntag wieder auf dem Platz. In der Bundesliga trifft Dortmund auf Mainz und Leipzig auf Wolfsburg. Die Vereine von Leipzig, Wolfsburg und Dortmund liegen in der Tabelle gerade auf den Plätzen 2, 3 und 4.

Diese Plätze sind wichtig. Denn die vier besten Bundesliga-Teams dürfen in der nächsten Saison der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) mitspielen. Das ist das Turnier für die besten Vereine Europas. «Wir haben uns schon auf dem Weg nach Berlin geschworen, dass wir als Pokalsieger noch beide Bundesligaspiele gewinnen wollen», sagte der Trainer vom BVB.

