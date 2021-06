Fan löst Massensturz aus

Viele Rennradfahrer waren verärgert. Bei dem bekannten Rennen Tour de France (gesprochen: tur dä frongs) in Frankreich war es am Wochenende zu einem Massensturz gekommen. Der Grund war eine Frau am Fahrbahnrand.

Sie hatte ein Pappschild hochgehalten. Damit war sie aber so nah an die Fahrbahn gekommen, dass das Schild auf die Fahrbahn ragte. Der bekannte Fahrer Tony Martin konnte nicht ausweichen. Er stürzte bei hohem Tempo. Und nicht nur das: Andere Fahrer neben und hinter ihm stürzten auch!

Tony Martin verletzte sich bei dem Sturz, fuhr aber weiter. «Manche Zuschauer haben einfach keinen Respekt und schalten auch nicht mehr den Kopf ein», schimpfte er später. Auch andere Radrennfahrer waren wütend. Nach der Frau, die den Sturz ausgelöst hat, wird nun gesucht. Sie soll geflüchtet sein.

Stürze sind bei der Tour de France keine Seltenheit. Dass diese von Fans auslöst werden, kommt auch immer wieder vor. Denn die stehen am Fahrbahnrand und können von dort den Fahrern sehr nah kommen.

