Evolution oder so

Hallo liebe Kinder! Ich habe mich heute Morgen gefragt: Wo haben Giraffen nur ihren langen Hals her? Ich könnte den manchmal auch gebrauchen. Zum Beispiel, um an leckere Kekse ganz oben im Schrank heranzukommen. Tatsächlich war der lange Hals für Giraffen ein Überlebensvorteil: Denn wenn kein Gras wuchs, gelangten jene Giraffen mit längerem Hals besser an das Laub der Bäume – sie waren satter und gesünder als manche ihrer Artgenossen und hatten daher auch mehr Nachwuchs. Und ihre Kinder hatten dann auch wieder lange Hälse. Evolution nennt sich das. Ob das bei mir auch funktioniert? Aber leider geht das nicht so schnell, das dauert Millionen von Jahren. Aber ich bin ja schlau – und besorge mir jetzt mal eine Leiter. Geht ja schließlich auch bei mir ums Überleben!

