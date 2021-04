Europameister im Stoßen

Mit dem Stoßen kennt sich Jon Luke Mau bestens aus. Gemeint ist aber nicht, andere Leute umzuschubsen. Stoßen heißt eine Disziplin beim Gewichtheben. Dabei dürfen die Sportler die Hantelstange noch einmal auf Höhe ihrer Schultern absetzen. Danach stemmen sie die Gewichte ganz nach oben.

In Russlands Hauptstadt Moskau wird gerade die Europameisterschaft im Gewichtheben ausgetragen. Am Sonntag holte Jon Luke Mau dort eine Goldmedaille im Stoßen. Er stemmte 162 Kilogramm nach oben. Das ist fast so schwer wie zehn Kisten mit Wasser in Glasflaschen.

Die zweite Disziplin beim Gewichtheben heißt Reißen. Dabei heben die Sportler die Stange in einem Rutsch. Hier schnitt Jon Luke Mau allerdings nicht so gut ab.