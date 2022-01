Es geht richtig zur Sache

Die Erfolgsgeschichte des Bestsellers „Die Schule der magischen Tiere“ der Autorin Margit Auer geht weiter. Ende letzten Jahres lief der erste Film in den Kinos, der 12. Band aus der Kinderbuchreihe mit dem Titel „Voll das Chaos!“ erschien und dann folgte die Veröffentlichung des Hörspiels mit gleichnamigem Titel bei Universal Music Family Entertainment /Karussell. Dieses Mal geht es richtig zur Sache, denn Mortimer Morrisons magische Zoohandlung steht auf dem Spiel! Und damit auch die Schule der magischen Tiere, denn der magische Kreis lädt zur Jahresversammlung ein und Mr. Morrison soll sich einer Befragung durch den neuen Vorstand unterziehen und Rechenschaft über seine Tiervermittlungen ablegen. Mr. Morrison sammelt Tiere, die sprechen können und ein neues Zuhause suchen. Diese vermittelt er mit Hilfe seiner Schwester und Lehrerin Miss Cornfield an Kinder von der Wintersteinschule, die einen guten Freund fürs Leben brauchen. Die magischen Tiere helfen den Kindern, ihre persönlichen Herausforderungen zu meistern. Gemeinsam machen sie die Welt zu einem schöneren, bunteren Ort und erleben ein Abenteuer nach dem anderen. In Begleitung seiner Schwester macht sich Mortimer auf zur Jahrestagung des magischen Kreises. Ida, Miriam, Benni und Jo sowie ihre magischen Tiere reisen als blinde Passagiere mit. Während Mr. Morrison sich den unangenehmen Fragen des Vorstands stellen muss, büxen zu Hause Tiere aus der magischen Zoohandlung aus und stellen allerlei Unfug an. Ausgerechnet als bezweifelt wird, dass das Geheimnis der magischen Tiere mit dem Betreiben der Zoohandlung und Mortimers und Marys Tiervermittlungen bewahrt werden kann...

