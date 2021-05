Erste Freibäder öffnen vorsichtig

Schwimmbecken voller Menschen, planschende Kinder: Ganz so weit ist es in Deutschland noch nicht. Das liegt nicht nur am schlechten Wetter, sondern auch an den Corona-Regeln. Lange Zeit waren Freibäder wegen Corona komplett geschlossen.

Doch jetzt machen so langsam die ersten Bäder wieder auf. In der Stadt Hannover im Bundesland Niedersachsen zum Beispiel ging am Donnerstag die Freibad-Saison los. In zwei Bädern kann man etwa für eine Stunde eine Bahn belegen oder einen Teil des Beckens. Das geht allerdings nur allein, zu zweit oder etwa mit deinen Eltern. Die Umkleiden bleiben erst mal geschlossen, nur die Toiletten sind auf.

Auch in Nordrhein-Westfalen haben bereits erste Freibäder geöffnet. In anderen Bundesländern soll es in nächster Zeit so weit sein.