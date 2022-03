Entdeckungsreise in der Natur

Elisabeth Etz und Nina Spagl laden mit „Ein Baum kommt selten allein – Was du schon immer über Bäume wissen wolltest“ (Leykam Verlag) zu einer Entdeckungsreise von der Wurzel bis zur Krone ein. Worüber sprechen Bäume, wenn sie allein sind? Wer wohnt eigentlich sonst noch in und auf einem Baum? Und was bitte ist ein Wurzeltelefon? Bäume sind die ältesten Wesen unserer Erde, ohne sie könnten wir nicht leben. Sie sind Wohnort und Heilquelle, sie geben uns Holz und Nahrung, sie kühlen und beruhigen uns. Trotzdem gehen wir nicht gerade behutsam mit ihnen um. In diesem Buch erfährt man, was Bäume so besonders macht und was man für sie tun kann. Dabei kommt die Freude am Entdecken und Schmunzeln nicht zu kurz: Schon gewusst, dass Bäume auch auf Süßes stehen? Was hat eine Eiche mit Tinte zu tun? Und wie schreibt man eigentlich ein Baumgedicht? Dieses verspielte, durchgehend illustrierte Mitmachbuch entstand in Zusammenarbeit mit dem „World Wide Fund for Nature“ (WWF). Es ist für Kinder ab sechs Jahren und unterhält auf 152 Seiten mit Wort- und Bildwitz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1