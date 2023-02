Endlich am Ziel

Briefe darf nur derjenige öffnen und lesen, dessen Name vorne draufsteht – naja, eigentlich. Nicht einmal Eltern oder Freunde dürfen Post einfach ohne Erlaubnis öffnen. Briefgeheimnis nennt man das. Ein junger Mann in London konnte aber trotzdem nicht widerstehen – zu groß war wohl seine Neugier. Denn der Brief, der bei ihm abgegeben wurde, war bereits vor mehr als 100 Jahren auf die Reise geschickt worden. Im Februar 1916 im westenglischen Bath abgestempelt, kam das Schreiben erst nach so langer Zeit an seiner Zieladresse in London an – wie das passieren konnte, weiß nicht einmal die Royal Mail. In dem Brief schreibt übrigens eine Frau namens Christabel aus dem Urlaub in Bath an ihre Freundin Katie. Was die beiden Brieffreundinnen wohl zu der Geschichte des Briefes gesagt hätten?!?

