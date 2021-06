Eishockey-Spieler wollen besser werden

Viertelfinale! Die deutschen Eishockey-Spieler haben es in der Weltmeisterschaft in die nächste Runde geschafft. Sie gewannen am Dienstag gegen den Gastgeber aus Lettland mit 2:1. Nun wartet am Donnerstag die Mannschaft aus der Schweiz.

Die deutschen Eishockey-Fans mussten ganz schön zittern. Nach drei Siegen zu Beginn des Turniers war die Begeisterung erst groß. Doch dann gingen die nächsten drei Spiele verloren. Gegen Lettland erkämpfte sich die deutsche Mannschaft schließlich den knappen Sieg.

Gegen die Schweiz muss Deutschland nun ein besseres Spiel zeigen. Vor allem die Stürmer müssen ihre Chancen auf Tore nutzen. «Spielerisch müssen wir auf jeden Fall eine Schippe drauflegen», sagte Kapitän Moritz Müller nach dem Spiel.