Einfach mal nichts tun!

Liebe Kinder, ihr kennt das bestimmt: Ihr habt gerade nichts zu tun, es hat niemand Zeit, mit euch etwas zu unternehmen, irgendwie findet ihr keine Beschäftigung, die euch Spaß macht, und die Zeit will einfach nicht vergehen – es ist euch langweilig! Vielen ist dieser Zustand lästig – zugegeben, mir auch. Dabei kann Langeweile auch etwas Gutes sein! Sie soll uns nämlich kreativ machen. Mal ehrlich: Unser Alltag ist meist doch recht voll. Schule, Hausaufgaben, Klavierstunde und eine Runde auf dem Fußballplatz – so ein Tag ist fix vorbei. Und am Ende sind jede Menge Eindrücke auf uns eingeprasselt. Und wir waren von vielen Dingen abgelenkt. Aber: Hatten wir Zeit, über das ein oder andere ausgiebig nachzudenken? Unseren Gedanken einfach mal freien Lauf zu lassen? Auf neue Ideen zu kommen? Genau dafür braucht es Ruhe. Was das heißt? Tut doch einfach öfter mal nichts – und lasst euch überraschen!

