Die liebenswerten Geschenkbücher „Weil ich dich habe, Mama“ und „Weil ich dich habe, Papa“ (Adrian Verlag) von Kobi Yamada feiern Mütter und Väter für all das, was sie für ihre Kinder machen, damit diese glücklich sind. Sie kombinieren niedliche handgezeichnete Illustrationen (von Natalie Russell) und warmherzige Gefühle, um Müttern und Vätern für ihre offenen Arme und Herzen zu danken. Kobi Yamada ist ein New York Times-Bestsellerautor und Schöpfer vieler inspirierender Geschenkbücher.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1