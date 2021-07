Einfach mal abbiegen

Wernigerode/Tangermünde (dpa) - Da war wieder eins! Wer auf der Autobahn unterwegs ist, sieht vor allem große blaue Schilder. Die zeigen die Namen von Zielen, Abfahrten und Entfernungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dazwischen rauscht man häufig auch an kleineren braunen Schildern vorbei. Die zeigen aber Bilder, etwa von einem Schloss oder einer Märchenfigur wie Schneewittchen. Im Gebirge Harz etwa sind Hexen zu sehen.

Diese Bilder sollen die Vorbeifahrenden zu Sehenswürdigkeiten in der Nähe locken, höchstens zehn Kilometer entfernt. Inzwischen stehen mehr als 3000 Schilder Deutschland. Das sind eine Menge Ausflugsziele.

Ein Professor hat untersucht, ob die Schilder wirken. Tatsächlich sagten in einer Umfrage so einige Leute: Sie seien ungeplant abgebogen, um sich in echt anzusehen, was das braune Schild zeigt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2