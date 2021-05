Eine Stadt feiert Schlappen

Immer am Montag nach Pfingsten feiern die Leute der Stadt Hof im Bundesland Bayern den Schlappentag. Der Name klingt lustig. Er hat tatsächlich mit Schlappen zu tun.

Vor etwa 600 Jahren wurde die Stadt Hof überfallen und zerstört. Hilfe bekamen die Einwohner von ihrem Landsherrn: Sie mussten zehn Jahre lang keine Steuern mehr abgeben. Aber es gab eine Bedingung: Die Leute sollten lernen, sich in Zukunft zu verteidigen. Zu den Übungen hierfür kamen die Leute oft aber erst kurz vor knapp. Viele trugen dabei noch ihre Schlappen.

Daraus ist ein Fest entstanden, das in Hof heute noch jedes Jahr gefeiert wird. Wegen Corona gibt es in diesem Jahr nicht so viel Programm wie sonst. Dafür kann man online mitmachen. Es gab zum Beispiel schon einen Malwettbewerb und man kann Videos einschicken, auf denen man einen Schlappen so weit wie möglich wirft.