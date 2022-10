Nach einem Jahr Ideenfindung, Planung und Bau können sich die Kinder des evangelischen Familienzentrums in Buchen, zu dem die Kindertagesstätte Regenbogen, der Kindergarten Sonnenschein und der Waldkindergarten Rothfüchse gehören, über eine „rollende Werkstatt“ in ihrem Garten freuen. In dieser Werkstatt können die Kinder verschiedene Experimente machen. Am heutigen Samstag wird sie im Rahmen eines „Tages der offenen Tür“ offiziell eingeweiht. Aus diesem Anlass haben die Kinder des evangelischen Familienzentrums heute die Kinderseite der Fränkischen Nachrichten mit gemalten Bildern der „rollenden Werkstatt“ gestaltet. Vielen Dank dafür und allen anderen Kindern viel Spaß beim Anschauen und Entdecken!

