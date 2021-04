Eine Brücke führt normalerweise von einem zum anderen Ufer. Bei Seebrücken ist das anders. Sie ragen vom Strand aufs Meer hinaus, hören aber irgendwann auf.

Früher waren die langen Stege vor allem für Schiffe gedacht. Schließlich konnten diese in flachem Wasser nicht bis zum Strand fahren. Heute spazieren auch Urlauber gerne auf den Seebrücken herum. Am Ende setzen sie sich auf eine Bank und genießen die Aussicht. Manchmal gibt es auch ein Restaurant oder ein Café auf dem Steg.

An der Ostsee zum Beispiel stehen an mehreren Orten solche Seebrücken. In dem Ort Koserow auf der Insel Usedom wird gerade sogar eine neue Seebrücke gebaut. Daneben schwimmt eine künstliche Insel mit einem Kran für den Aufbau.