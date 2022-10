Liebe Kinder, ich stehe total auf Pommes mit Mayo. In letzter Zeit haben es meine Freunde und ich aber damit übertrieben – was sich inzwischen auch auf der Waage zeigt. Nun überlegen wir, mit welchem Sport wir am besten die Kilos wieder verlieren können. Mehr Fahrrad fahren oder lieber laufen gehen. Egal, wer sich für was entscheidet; man kann das trotzdem ganz gut zusammen machen, weil wir uns für die Pausen immer verabreden – nur eben nicht an der Pommesbude...

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1