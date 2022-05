Eine bemerkenswert einfühlsame Graphic Novel

Die New York Times-Bestsellerautorin Victoria Jamieson war mit ihrer bemerkenswerten Graphic Novel „Wenn Sterne verstreut sind“ (Adrian Verlag) im Finale des National Book Award 2020, der neben dem Pulitzer-Preis als der renommierteste Literaturpreis der USA gilt. Zusammen mit dem Autor Omar Mohamed erzählt sie in beeindruckenden Bildern dessen autobiographische Flucht-Geschichte vor dem Hintergrund des somalischen Bürgerkriegs.

Chance auf bessere Zukunft

Omar und sein jüngerer Bruder Hassan haben den größten Teil ihres Lebens in Dadaab verbracht, einem Flüchtlingslager in Kenia.

„Wenn Sterne verstreut sind“ handelt vom Alltag geflüchteter Menschen. © Adrian Verlag

Das Leben dort ist hart: nie genug zu essen, entsetzliche Monotonie und kein Zugang zu der medizinischen Versorgung, die Omars Bruder, der nicht sprechen kann, dringend benötigt. Als Omar die Gelegenheit bekommt, zur Schule zu gehen, weiß er, dass dies die Chance auf eine bessere Zukunft sein könnte. Doch es würde auch bedeuten, seinen Bruder jeden Tag allein zu lassen – das einzige Familienmitglied, das er noch hat.

Familiärer Halt und ein improvisiertes Zuhause

Bittere Schicksalsschläge, aber auch Hoffnung und feiner Humor prägen diese Graphic Novel über eine Kindheit im Wartezustand, in der es einem jungen Mann gelingt, sich und seinem Bruder unter den schwierigsten Umständen familiären Halt und ein improvisiertes Zuhause zu bieten.

Ein einfühlsamer, wichtiger und eindrucksvoller Einblick in den Alltag geflüchteter Menschen für Leser ab neun Jahren.