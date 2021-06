Ein verhedderter Wal

Der Buckelwal hatte sich total verheddert! Er schwamm im Atlantischen Ozean nahe der Stadt Boston umher. Zuerst schleppte er ein schweres Tau mit sich, das in seinem Maul hängengeblieben war. Dann verwickelte er sich in Fanggeräten von Fischern und konnte nicht mehr weiter schwimmen.

Zum Glück war er entdeckt worden. Experten fuhren mit einem kleinen Schlauchboot ganz dicht an ihn heran. Mit einem Messer, das an einer zehn Meter langen Stange befestigt war, trennten sie das Seil ab, das sich am Meeresgrund verheddert hatte. Danach entfernten sie das Tau im Maul. Befreit von all der Last sei der Wal dann mit hoher Geschwindigkeit davongeschwommen, berichteten die Retter.

Wal-Forschern ist das Tier bereits seit Jahren bekannt. Sie nehmen an, dass es sich schon vor Wochen oder sogar Monaten mit dem Tau verheddert hat. Hier kannst du ein Video von dem Wal sehen: http://dpaq.de/RPNQt

Dass sich Wale und andere Meeresbewohner in Netzen oder ähnlichem verfangen, kommt leider sehr häufig vor.

