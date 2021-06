„Wir haben in den Pfingstferien den besten Platz in unserem Garten gefunden, um den heißen Sommertagen etwas Abkühlung zu gewinnen“, lassen uns Annika, Christophe und Juliette Krompaß aus Unterschüpf wissen. Wir wünschen ihnen viel Spaß an diesem außergewöhnlich schönen „Fleckchen“.

AdUnit urban-intext1