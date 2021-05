Es schüttet wie aus Eimern. Der Wind peitscht über das Land. Straßen werden überschwemmt. Seit Freitag zieht in Indien ein heftiger Wirbelsturm über einige Teile des Landes.

So ein Wirbelsturm wird in der Region auch Zyklon genannt. Ein Zyklon entsteht oft in der Zeit vor und nach dem Sommer dort. Der Sturm hat bereits Häuser beschädigt und Bäume aus der Erde gerissen. Einige Menschen seien gestorben, heißt es in Berichten. Hunderttausende Leute konnten in Sicherheit gebracht werden.