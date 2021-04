Ein Hotel für Sportler mit Coronavirus

Auf das Leben im Olympischen Dorf freuen sich alle immer besonders. Zu den Olympischen Spielen im Sommer reisen alle vier Jahre mehrere Tausend Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt an. Viele von ihnen wohnen zusammen in eigenen Anlagen.

Dieses Mal mussten die Olympia-Fans etwas länger warten. Wegen des Coronavirus wurden die Wettbewerbe um ein Jahr verschoben. Ende Juli soll es nun in Japans Hauptstadt Tokio losgehen. Aber was, wenn sich das Coronavirus dadurch wieder stärker verbreitet?

Um das zu vermeiden, entschieden die Gastgeber vor Kurzem: Zu den Wettbewerben dürfen keine Zuschauer aus dem Ausland anreisen. Doch auch die Sportler können sich natürlich gegenseitig anstecken.

Athleten, die positiv auf das Virus getestet wurden, sollen deshalb in Tokio in einem eigenen Hotel untergebracht werden. Über diese Pläne wurde am Wochenende berichtet. Auch sonst sollen rund um die Wettkämpfe strenge Corona-Regeln gelten.

