Ein Haufen Geld für einen Umschlag mit Briefmarke

Ludwigsburg (dpa) - Etwa acht Millionen Euro. Mit so viel Geld könnte man eine Menge toller Dinge kaufen. Mehrere schöne Häuser zum Beispiel. Bei einer Versteigerung in Ludwigsburg in Baden-Württemberg aber hat jemand so viel Geld für eine Briefmarke ausgegeben, die auf einem Briefumschlag klebt!

Das liegt daran, dass die Marke sehr besonders ist: eine Rote Mauritius. Das ist eine der berühmtesten und seltensten Briefmarken der Welt. Es gibt auch Blaue Mauritius. Diese Marken wurden vor mehr als 170 Jahren gedruckt.

Unter anderem landete die Rote Mauritius auf Umschlägen, mit denen Einladungen für einen Kostümball auf der Insel Mauritius verschickt wurden.

Von diesen Umschlägen soll es nur noch drei Exemplare geben. Davon besitzt unter anderem Königin Elisabeth II. von England eines.

