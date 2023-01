Liebe Kinder, erstmal wünsche ich euch und euren Familien ein gutes neues Jahr! Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start! Habt ihr vielleicht auch von der englischen Stadt Scarborough und ihrer guten Tat gehört? Dort wurde kurzerhand das Silvesterfeuerwerk abgesagt – weil sich ein Walross kurz vor dem Jahreswechsel ausgerechnet den Hafen des Küstenortes als Ruheplätzchen ausgesucht hat. Doch die lauten Knallgeräusche und Lichtblitze hätten Thor, wie das Walross in den britischen Medien genannt wird, arg erschrecken können. Seit ein paar Tagen schon hatte das Tier im Hafen gedöst und auch zahlreiche Schaulustige angezogen. Na, wenn das mal keine Tierliebe ist! Wie ihr wisst, kann der ganze Silvestertrubel für Tiere sehr stressig sein. Tierschützer vermuten übrigens, dass Walross Thor nur auf der Durchreise ist und nach Norden will. Da hoffen wir, dass er auch anderswo auf so nette Menschen trifft.

