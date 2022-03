Ein Gefühl mit viel zu schlechtem Ruf

Kätzchen Nora hat heute keinen guten Tag. Ein Wutanfall folgt auf den anderen. Und das Schlimmste: Niemand versteht sie. Alle wollen nur, dass Nora wieder lieb ist. Pah! – Zum Glück ist der gütige alte Hund Lollo im Garten, der Verständnis für Nora aufbringt. Sie brüllt und trampelt sich die Wut aus dem Leib. Und dann erzählt sie Lollo, was sie auf dem Herzen hat. Da geht es ihr gleich viel besser. Mit ihren Freunden lernt Nora, dass Wut etwas ganz Normales ist und dass sie auch die Wut fühlen und erleben darf, wie alle anderen Gefühle. So lässt es sich danach auch leichter wieder fröhlich sein. Nach „Fritz und Frieda“ zeigt Anna Böhm in „Heute hab ich Wut im Bauch“ (Verlag Friedrich Oetinger) einmal mehr ihr Schreibtalent für große Gefühle und wichtige Themen auch im Bilderbuch. Liebevoll und detailverliebt illustriert vom preisgekrönten Kinderbuch-Illustrator Tim Warnes.

