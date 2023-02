Ein Buch für Boys

In „Yunus, Zocken, Liebeszeugs“ (Leykam Verlag) schreibt Laura Melina Berling ungeniert über alles, was Eltern meistens peinlich ist. Mit Band 2 der erfolgreichen Serie rund um Selma und ihre Freunde („Selma, Küsse, Kuddelmuddel“) richten sich die Sozialpädagogin und Bloggerin Laura Melina Berling und Illustratorin Hannah Rödel nun mehr an Jungs.

Der Roman enthält Aufklärungsboxen zum Thema Küssen, Gefühle und Penisgrößen und ist den Fans von „Wilde Hühner“ und „Sex Education“ wärmstens zu empfehlen.

Yunus ist 12 und will eigentlich nur in Ruhe zocken, doch irgendwie kommt ihm immer etwas dazwischen. Zum Beispiel eine ganze Menge Chaos auf der Klassenfahrt, Streit mit seinem besten Freund Karim und dann lernt er auch noch Nura kennen... Yunus Körper macht sowieso, was er will, und als ihm dann auch noch ständig eine unbekannte Nummer Nachrichten schreibt, ist das Chaos komplett. Wenn alles bloß nicht so peinlich wäre. Zum Glück gibt es den Detektiv-Club seiner besten Freundin Selma, der ihm hilft, das Rätsel um die geheimnisvollen Chats zu lösen.