Drei Geschichten auf einer CD

Wir alle haben manchmal Angst vor etwas – gerade auch Kinder. Und das ist überhaupt nicht schlimm, denn Angst warnt uns vor Gefahren. Manchmal müssen wir aber auch mutig sein, um anderen zu helfen oder weil uns sonst ein schönes Erlebnis entgeht.

Unterstützung von Erwachsenen wichtig

Wenn Kinder noch klein sind und Neuland betreten, kann ihnen die Unterstützung der Erwachsenen helfen, diese Hürden zu nehmen und etwas Neues zu wagen.

Oft sind es Kleinigkeiten, wie die erste Übernachtung ohne die Eltern oder die erste Reise allein mit den Großeltern.

Manchmal ist es mutiger „nein“ zu sagen

Manche Ängste verschwinden auch, wenn die Kinder älter werden. Wir haben aber alle – auch schon Kinder – ein Gefühl, was wir uns zutrauen können und wissen instinktiv oft, was uns guttut, was richtig ist und was sich falsch für uns anfühlt. Deshalb ist es in unsicheren Situationen oft mutiger „nein“ zu sagen und auch nicht jede Mutprobe mitzumachen. In dem 68. Conni-Hörspiel „Conni traut sich was“ (Universal Music Family Entertainment / Karussell), nach dem Buch von Liana Schneider, geht es genau darum, dass Kinder sich etwas zutrauen können, dass Ängste normal sind und so manches den Kleinen eine große Portion Mut abverlangt. Es ist also gar nicht so einfach mit der Angst und dem Mut. Da sind zwei Dinge wichtig: Niemand sollte ausgelacht werden, weil er ängstlich ist.

Man ist kein Feigling, wenn man sich nicht alles traut

Weder von anderen Kindern noch von Erwachsenen. Und: man ist kein Feigling, wenn man sich nicht alles traut.

Die Hörspielgeschichte geht über 40 Minuten.

In einzelne Hörspiel-Einheiten aufteilen

Und da noch Platz auf dem Tonträger war, hat Universal für die kleinen Conni-Fans einfach noch zwei weitere kürzere Geschichten oben draufgepackt.

Empfohlen sind die Geschichten „Conni bastelt für ihre Freunde“ und „Connis Weihnachtsbäckerei“ ab drei Jahren und lassen sich gut in einzelne Hörspiel-Einheiten aufteilen.