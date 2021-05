Die Veggie-Wurst wird beliebter

Gibt es auch etwas ohne Fleisch? Das fragen sich viele Vegetarier und Veganer, wenn sie zum Beispiel zum Grillen eingeladen sind. Vegetarier verzichten auf Fleisch, Veganer verzichten auf alle Lebensmittel von Tieren, wie etwa Milch.

Vor ein paar Jahren war es noch nicht so leicht, zum Grillen vegetarische Bratwürste oder vegane Burger zu besorgen. Das hat sich geändert. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 83,7 Tausend Tonnen Fleischersatz-Produkte hergestellt. Das ist um einiges mehr als im Jahr davor. Das teilte eine Behörde am Freitag mit. Mehr Menschen kaufen also die vegetarischen oder veganen Alternativen, für die keine Tiere sterben müssen.

Wenn man sich allerdings die Menge der Veggie-Produkte neben den Fleisch-Produkten anguckt, sieht man: Im Vergleich ist der Anteil der Veggie-Produkte immer noch sehr, sehr klein.