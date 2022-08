Die Tricks des Eisbären

Liebe Kinder, wusstet ihr, dass die Haut von Eisbären fast schwarz ist? Schwarze Haut nimmt die Sonnenwärme besser auf. Das ist überlebenswichtig für einen Eisbären, der in der kalten Arktis zuhause ist. Sein Fell sieht zwar weiß aus, tatsächlich aber sind Eisbärenhaare eher transparent. Auch das macht Sinn, denn so dringt das Licht leichter zur Haut vor. Unter der Haut befindet sich eine rund zehn Zentimeter dicke Fettschicht. Und zusätzlich bildet das lange, dichte Fell ein isolierendes Luftpolster. Noch einen Trick hat der Eisbär: Seine Haare sind ölig – so kann er das Wasser schnell abschütteln, bevor es gefriert. Wahnsinn, oder?

