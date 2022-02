Die Macht innerer Verbundenheit

Steine, Muscheln, Postkarten oder Briefmarken – man kann viele Dinge sammeln. Deborah Marcero erzählt in dem entzückenden und liebevoll illustrierten Bilderbuch „Freunde“ (Adrian Verlag) von der Magie gemeinsamer Erinnerungen: Leander, ein kleines Kaninchen, ist ein Sammler. Er bewahrt gewöhnliche Dinge in Gläsern auf, wie Butterblumen, Federn und herzförmige Steine. Diese erinnern ihn an all die wundervollen Dinge, die er gesehen und erlebt hat. Eines Nachts trifft er auf Leni und beginnt mit ihr außergewöhnliche Dinge in Gläser einzufangen – Regenbögen, den Klang des Ozeans und den Wind, kurz bevor der Schnee fällt. Doch dann zieht Leni weg. Wie können die beiden ihre magische Sammlung und ihre herzliche Freundschaft aus der Ferne fortsetzen? „Freunde“ zeigt Kindern ab drei Jahren die Kraft innerer Verbundenheit und geteilter Erinnerungen, die auch über weite Entfernung bestehen bleibt.

