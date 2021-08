Die FN verlosen drei Hörspiel-CDs

Universal Music Family Entertainment/Karussell hat die 61. Folge der Hörspielserie „Die kleine Schnecke Monika Häuschen“ veröffentlicht. Die Naturreihe macht richtig Lust gemeinsam im Garten und der Natur auf die Pirsch zu gehen. Die Folge „Warum klopfen Klopfkäfer?“ ist allen neugierigen Kindern ab dem Vorschulalter empfohlen.

Kurzinfos: Die kleine Schnecke Monika Häuschen, ihr Freund der Regenwurm Schorsch und der Schlauberger Ganter Günter werden mitten in der Nacht von einem geheimnisvollen Klopfen geweckt. Zu sehen ist aber niemand und so vermuten Monika und Schorsch, dass es sich um einen Geist handeln muss. Sie versuchen das Geräusch zu orten. Es kommt aus dem alten Bücherregal, das draußen an der Terrasse steht. Schnell bauen sie aus alten Spinnweben eine Falle und der draufgängerische Schorsch spielt den Geisterjäger. Herr Günter trommelt als Antwort auf die Klopfgeräusche zurück und da kommt doch tatsächlich der Klopfkäfer Balthasar aus einem Buch gekrochen und tappt prompt in die klebrige Falle...