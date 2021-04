Das ist gewiss – nach dem Winter kommt der Frühling! Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen, in der Natur ist die Aufbruchstimmung zu spüren und zu genießen. So geht es auch der kleinen Schnecke Monika Häuschen und ihren Freunden, dem Regenwurm Schorsch und dem Graugänserich Günter in der neuen Hörspielfolge „Warum verlieren Eidechsen ihren Schwanz?“ (Universal Music Family Entertainment/Karussell). Das Trio trifft sich im Garten, um von den ersten Salatblättchen zu naschen, die aus der Erde sprießen. Dabei kommt Monikas Lieblingsblümchen abhanden, Schorsch findet seinen Wohngang nicht mehr und die Eidechse Elli verliert ihren Schwanz. Alle drei beklagen ihren Verlust und nebenbei hält der vielgereiste und gelehrte Graugänserich Günter einen lehrreichen Schlaubergervortrag über die Fähigkeiten von Eidechsen. Zum Glück wächst das Schwänzchen von Eidechse Elli nach. Und auch Schorsch findet seinen Wohngang wieder und Monika ein Ersatzblümchen für ihr Schneckenhäuschen. Nun können sie endlich ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen: dem Picknicken im Salatbeet!

