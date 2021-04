Die FN verlosen drei Exemplare

Natur ist überall, sogar mitten in der Stadt. Peter Wohlleben zeigt sie uns – unter anderem in seinem neuen Kinderbuch „Kommst du mit nach draußen?“

Spinnen und Käfer, Mäuse, Kaninchen und sogar Waschbären sind unsere Nachbarn. Pilze, Moos und Blumen finden noch in den kleinsten Spalten und Rissen im Asphalt ihren Lebensraum. Suchen und finden, sammeln und selbst machen, basteln und helfen – auch in Städten und Ballungsgebieten gibt so viel zu entdecken und auszuprobieren. Vielleicht einen Mini-Garten vorm Haus anlegen oder Pflanzen säen auf dem Balkon? Nahrung für Bienen und Vögel bieten? Einen Kompass oder ein kleines Segelboot bauen? Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Peter Wohlleben erzählt Wissenswertes und Spannendes über die vielen kleinen Wunder der Natur direkt vor unserer Nase: „Viele Kinder leben in der Stadt und können nicht jeden Tag in den Wald gehen. Ich finde es wichtig, dass sie trotzdem die vielen kleinen Alltagswunder der Natur erleben können – und davon gibt es in der Stadt viel mehr, als man gemeinhin denkt!“, sagt er im Interview zu seinem jüngsten Kinderbuchprojekt.