Die FN verlosen drei CDs von Anton

Der Musiker, Sänger und Produzent Anton ist schon als Rapper „Serk“ bekannt und jetzt schreibt er auch Songs für die ganze Familie.

„ertappt“ (Universal Music Family Entertainment) heißt sein Debütalbum und in der Tat: So einige Eltern dürfen sich ertappt fühlen, wenn sie die Musik ihrer Heranwachsenden gut finden und sie mit ihnen teilen. Einfach weil sie richtig cool ist und die Songs authentische Geschichten aus dem Familienalltag erzählen. Den angesagten Beats, frischen Texten und Antons souliger Stimme kann man sich kaum entziehen: So geht Familienpop.

Wenn die Kids nicht mehr auf „Kindermusik“ stehen, holt Anton sie mit seinem Album „ertappt“ ab und füllt mit seinem neuen Genre „Familienpop“ die Lücke zwischen Heranwachsenden und Teenies. Mit seiner Musik trifft er außerdem die Hörgewohnheiten junger und jung gebliebenen Erwachsener und nimmt sie gleich mit auf seine musikalische Reise. Vor allem Acht- bis Zwölfjährige und Teenies dürften sich von Antons Sound und seiner Glaubwürdigkeit angesprochen fühlen, aber auch jüngere Geschwisterkinder finden auf dem Album ihren Lieblingssong. Antons Texte sind zum Schmunzeln, zum Nachdenken und auch zum Feiern – Anton bleibt sich dabei immer treu und macht sein eigenes Ding.

Das klingt nach einem Spagat, doch dank Antons musikalischer Treffsicherheit und Vielfalt, gelingt es dem Album „ertappt“, eine musikalische Brücke zwischen allen Familienmitgliedern zu schlagen.

