Die FN verlosen drei Bücher

Eines Tages im Frühjahr gehen Ida, Max und Jock zum Vogelbach. Als sie dort auf das Eis treten, löst sich die Eisscholle und beginnt sich zu bewegen. Die drei treiben hinaus in den Fluss und schließlich in den Ozean. So beginnt das große Abenteuer in Sturm und Eis, mit Fischbällchen in Dosen und Scharen von Pinguinen, aber auch mit schrecklichem Heimweh und noch einmal einer langen Reise, bis die Freunde wieder glücklich zu Hause sind. Die FN verlosen „Die Eisreise“ von Thomas Tidholm und Anna-Clara Tidholm (Hanser, 47 Seiten, 14,95 Euro) drei Mal unter allen, die das heutige FN-Kinderrätsel richtig lösen. Viel Glück!

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1