Die besten Dressur-Pferde der Welt

Ein Strahlen steht in den Gesichtern der deutschen Dressur-Reiterinnen. Zu Recht: Denn mit einem starken Auftritt holten sie am Dienstag Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dorothee Schneider, Isabell Werth und Jessica von Bredow-Werndl heißen die drei Siegerinnen. Ihre Pferde sind: Showtime, Bella Rose und Dalera.

«Ich bin begeistert», sagte Dorothee Schneider. Besonders lobte sie ihr Pferd. «Der wollte gehen, der wollte sich für mich engagieren, der wollte tanzen. Es hat heute Spaß gemacht mit diesem besonderen, wirklich besonderen Pferd.» Das beste Ergebnis erzielte Isabell Werth. Sie ist die erfolgreichste Reiterin der Welt.

Die deutschen Reiter sind bei großen Wettkämpfen sehr oft vorne mit dabei. Es ist bereits das 14. Mal, dass das deutsche Team in dieser Disziplin Gold bei Olympia holt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2