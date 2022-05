Der Umwelt zuliebe

Das Activity-Sachbuch „Weniger Müll“ (360 Grad Verlag) von Sophie Frys zeigt Kindern ab acht Jahren, was sie selbst konkret im Alltag für die Umwelt tun können. In der Schule, im eigenen Zimmer, im Haus und im Garten, in der Familie und mit Freunden geht es spielerisch und aktiv ans Werk. Gegliedert ist das Buch in acht praxisnahe Themenbereiche, beschrieben werden „alltägliche Herausforderungen“. Es geht ums Aufräumen im Kinderzimmer, um gesunde Ernährung, weniger Plastikabfall, natürliche Reinigungsmittel, ökologisches Bewegen in der Öffentlichkeit, Gartenarbeit, Heimwerken und Zusammenleben in der Schule. Ein hilfreicher Leitfaden für Kinder und Erwachsene, der mit nützlichen und abwechslungsreichen Ideen für die Freizeit und gemeinsamen Beschäftigungen in der Familie zum spielerischen und aktiven Umweltschutz anregt.

