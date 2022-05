Der Sommer fängt an

Liebe Kinder, bald ist Sommer-Anfang. Für Wetter-Experten geht der immer am 1. Juni los. Sie sprechen vom meteorologischen Sommeranfang. In diesem Jahr ist das am kommenden Mittwoch. Die Wetter-Experten haben auch für die anderen Jahreszeiten ein festes Anfangsdatum, das jedes Jahr gleich ist. Mit dieser Einteilung können sie Daten zum Wetter für die verschiedenen Jahreszeiten besser miteinander vergleichen. Im Kalender startet der Sommer immer erst später, dieses Jahr am Dienstag, 21. Juni. Dann ist Sommersonnenwende. Das ist der längste Tag des Jahres und die kürzeste Nacht. Die Sonne steht dann an ihrem höchsten Punkt über der Nordhalbkugel der Erde.

